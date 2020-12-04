شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سنحرص على توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل ومجانى لجميع الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن إدارته ستسعى إلى توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل عادل ومجاني لكل الأمريكيين بمجرد الموافقة عليه.

وغرد جو بايدن عبر تويتر قائلا :"بمجرد أن يصبح اللقاح جاهزًا وتتم الموافقة عليه... سأحرص مع كامالا هاريس على توزيع اللقاح بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أمريكي".



جو بايدن عبر تويتر

من جانبه، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن عبر تويتر: "تتحمل النساء، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة، عبء هذا الوباء والأزمة الاقتصادية بشكل غير متناسب.. تلتزم إدارة بايدن هاريس بتقديم إغاثة فورية للشعب الأمريكي ومساعدته على العودة إلى العمل".

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر من 14 مليون حالة، فضلا عن 274 ألف حالة وفاة.

وتوفي أكثر من 1.5 مليون بسبب كوفيد-19 مع تسجيل حالة وفاة واحدة كل تسع ثوان في المتوسط الأسبوعي بينما من المقرر أن تبدأ في ديسمبر حملات تطعيم في عدد قليل من الدول المتقدمة.

وجرى تسجيل نصف مليون وفاة في الشهرين الماضيين فقط، مما يشير إلى استمرار شدة الوباء. وأصيب ما يقرب من 65 مليونا على مستوى العالم بالمرض وتكافح الولايات المتحدة، أشد الدول تضررا منه، موجة إصابات ثالثة في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي وحده، توفي في العالم ما يربو على 10 آلاف يوميا في المتوسط، وهو رقم يزداد باطراد كل أسبوع.