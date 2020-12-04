شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء يكشف خطوات التحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم تلقى 930 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة فى الكهرباء إلى النظام الكودى لحوالى 2 مليون و200 ألف وحدة، لافتا إلى أن التسجيل للمنصة الإلكترونية مجاني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن المنصة مجهزة لكل الخدمات من ضمنها الجزء الخاص بالتحول من الممارسة للعداد الكودى، وكذلك مجهزة لاستقبال طلبات التحول من العداد التقليدى للعداد مسبوق الدفع وذلك فى أى وقت، موضحا أن الفترة المحددة خاصة بالمبانى المخالفة التي كانت تتعامل بنظام الممارسة، حيث إن نظام الممارسة هو محضر سرقة تيار كهربائى وبه تصالح.

وأشار إلى أن أي أحد يدفع ممارسة يقدم إيصالا خاصا، حيث إن المنصة الإلكترونية تطلب رقم الإيصال الخاص بالممارسة ويتم تصويره ووضعه مع الطلب إلكترونيا، ويصور العقار من الخارج، بالإضافة إلى صورة البطاقة إلكترونيا على المنصة ويحصل على رقم الطلب، ويتم التعامل معه من خلال الطلب، ثم يتم تحديد موعد لعمل المقايسات.