برلماني يشيد بالموقف "المصري السعودي" برفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالبيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى أكد رفض القاهرة والرياض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.

وقال " أباظة " فى بيان له، الخميس، إن تأكيد البلدين على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، لاقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق على المستويين الإقليمي والعربي خاصة في ضوء التهديدات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في منطقة جنوب البحر الأحمر بزرعها الألغام البحرية وإطلاقها الزوارق المفخخة لتهديد أمن الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية الكبرى للتجارة العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بالمواقف الواضحة والحاسمة من القاهرة والرياض والتى أكدت فى ضوء هذا البيان ضرورة الحفاظ على استقرار دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شئونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية،

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان تنفيذ جميع البنود التى جاءت فى هذا البيان، للحفاظ على حركة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.