شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور مطروح» يتابع إجراءات كورونا في مواقف النقل الجماعي بمدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمحافظة مطروح ومجلس مدينى الحمام بالمرور على المواقف النقل الجماعي بالمدينة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما كثف الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكثف مركز ومدينة الحمام جهود تطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة تحت إشراف وجيه عمارة، رئيس مركز الحمام.

وشدد محافظ مطروح على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة وماكينات الصراف الآلي والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات والأسواق، لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره خلال الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتوفير بيئة صحية وآمنة لمنع انتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مدن ومراكز المحافظة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين وخاصة مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.