شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس الهيئة ونائب محافظ مطروح.. افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار ابو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس، فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح بحضور اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وممثل عن قائد المنطقة الغربية العسكرية، ومستشاري هئية قضايا الدولة، ووكلاءالنيابة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

ورحبت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح برئيس هيئة قضايا الدولة على أرض محافظة مطروح في إفتتاح صرح قضائى جديد إستكمالاً لإرساء دعائم القانون والعدل في وطننا العزيز مصر.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن مطروح ستظل أرض النماء والعطاء بأهلها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر، وجاري الإعداد لافتتاح صروح جديد، مع التوجيه إلى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الإتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

افتتاح مبنى هيىة قضايا الدولة بمطروح