شكرا لقرائتكم خبر عن المرور علي مدارس السويس للتأكيد علي جاهزيتها لانتخابات الاعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس عددا من المقرات واللجان الانتخابية بمدارس المحافظة رافقه مديري الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والكهرباء والتربية والتعليم والأزمات والكوارث لمراجعة جميع المرافق العامة باللجان الانتخابية والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020. جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتجهيز اللجان الانتخابية استعدادا لإجراء الانتخابات. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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