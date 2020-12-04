شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الإسلامي يرسل قافلة دعوية لمطروح ويوزع هدايا عينية من الأرز والعدس والبطاطين على المحتاجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية أعمالها والتي تستمر 4 ايام في الفترة 1-4 ديسمبر الجارى. تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنشر التوعية الدينية وسماحة الاسلام ووسطتيه بمحافظة مطروح.

أوضح الشيخ عبدالعظيم سالم مدير الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية إن برنامج عمل القافلة يستهدف تواجد وعاظ الأزهر الشريف بمدن مرسى مطروح، والحمام وواحة سيوة والقرى التابعة لها، خلال مدة عمل القافلة من أجل معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشكلاتهم والرد عليها، وعقد لقاءات حيوية تقوم على التفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي مع بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياة الناس،

وأهمية الإنتاج والعمل في هذه المرحلة، وغيرها من الموضوعات المهمة، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.

كما تقوم القافلة بتوزيع عدد 100 بطانية و300 لحاف وعدد 6.5 طن أرز و2 طن مكرونة و1.5 طن عدس مشيرا انه لم تقتصر القافلة على الجانب التوعوي فقط، وإنما تقوم بتقديم بعض المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها على المستحقين من أهالى تلك المناطق.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف على دور الأزهر الدعوي والاجتماعي الهام باعتباره الدرع الحصين للإسلام .

وعلى اهتمامه الدائم بمحافظة مطروح وتوجيه قوافل دعوية لنشر الخطاب الديني الوسطى. وسط ترحيب أهالي مطروح وتعاونهم مع مثل تلك القوافل الدينية لما للأزهر من مكانة كبيرة في قلوبهم مع تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف تلك القوافل.