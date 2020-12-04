شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض خاص بمعبد الكرنك.. «الصوت والضوء» يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت شركة مصر للصوت والضوء، باليوم العالمى للمعاق، لذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم، وذلك في إطار التنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع، واستضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجاناً لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك شرق الأقصر.

وبحسب بيان، الخميس، شهد فعاليات الاحتفال، كل من أ.د. محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائباً عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير، مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف، ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان، مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.