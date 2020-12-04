شكرا لقرائتكم خبر عن بعرض خاص بمعبد الكرنك.. «الصوت والضوء» يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت شركة مصر للصوت والضوء، باليوم العالمى للمعاق، لذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم، وذلك في إطار التنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع، واستضافة كافة ذوي القدرات الخاصة مجاناً لعرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك شرق الأقصر.
وبحسب بيان، الخميس، شهد فعاليات الاحتفال، كل من أ.د. محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزائم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائباً عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير، مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف، ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان، مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
وأوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر بعرض خاص بمعبد الكرنك.. «الصوت والضوء» يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.