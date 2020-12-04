شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: ترويج عالمي لـ«موكب المومياوات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن موكب «المومياوات الملكية» سيكون ملهمًا للعالم أجمع، خاصة أن الهيئة جاهزة لاستغلال الحدث والترويج له عالميًا، لافتًا إلى أن إحدى الشركات المصرية تتولى تصوير الحدث والترويج له دوليًا.

وأضاف «يوسف»، لـ«المصرى اليوم»، أن خروج المومياوات من متحف التحرير، مرورًا بميدان التحرير الذي شهد تطويرًا هامًا مؤخرًا، تمثل في «المسلة الفرعونية» التي يحيطها الكباش، يجعل المشهد مبهرًا للعالم الذي سيتابع الحدث بكل اهتمام، منوهًا بأنه سيتم تسويق الحدث وفق دراسات تنفذها شركات متخصصة، من خلال تحديد مواعيد نشر الإعلانات، واختيار أفضل الأوقات التي يجب بث الرسالة الإعلانية والإعلامية للترويج للمقصد السياحى.

وأشار «يوسف» إلى أن كل سوق من الأسواق التي تصدر حركة السياحة للمقصد السياحى المصرى، لها طبيعة خاصة.

إلى ذلك، أوضح محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة انتهت من أعمال وخطة إضاءة ميدان التحرير بالكامل، بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال إضاءة أخرى في عدد من الأمكان، بينها ميدان طلعت حرب.

وشهدت محافظة القاهرة- مؤخرًا، بروفات لموكب نقل المومياوات؛ إلّا أن وزارة «السياحة والآثار» نفت في بيان رسمى، تحديد موعد تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه فور تحديد الموعد سيتم إعلانه، في إطار الحرص على الترويج الجيد لهذه الفعالية الهامة والتغطية الإعلامية الموسعة لها.

وتشمل عملية نقل 22 مومياء ملكية، 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، بينها مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، وميريت آمون، ونفرتارى زوجة الملك أحمس.