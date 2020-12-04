شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أحن لوالدتي ولشقيقتي الصغرى المتوفية منذ 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال لبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحن إلى والدته وشقيقته الصغرى التي توفيت منذ 12 عاما.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحن إلى الفترة التي كان بها راهبًا وكانت فترة هادئة وكان يستطيع التحكم في وقته حينها.
وكشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن شقيقته الصغيرة التي توفيت كانت بمثابة ابنته، وكان بينه وبينها روابط.
وأشار البابا تواضروس إلى أن والدته ترملت منذ سن 33 عاما، وتعلمت في مدرسة الدير، وأشقاءه ثلاثة، واهتمت بهم جيدا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: أحن لوالدتي ولشقيقتي الصغرى المتوفية منذ 12 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.