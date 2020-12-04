شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتدى الاستراتيجي» يطلق مبادرة للحد من الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار الاحتفال باليوم العالمى للسكان أطلق المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي مبادرة للحد من الزيادة السكانية.

وعرض الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية مختلف جوانب المشكلة السكانية وكيفية العمل على حلها من خلال إيجاد أنشطة للاستثمار في البشر وتحسين الخصائص الوظيفية لهم والاسترشاد بالنموذج المصري الذي بدأه محمد على لإعداد المواطن المصري.

وأوضح أنه لن يتحقق هذا إلا بوضع استراتيجية حقيقية للسكان والتنمية للوصول إلى توازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات التنمية حتى يشعر المواطن بالتحسن في حالته المعيشية، وعلينا أيضاً تحسين الخصائص الوظيفية للمواطن من خلال التكنولوجيا المتقدمة، واستخدام الذكاء الاصطناعى، والتدريب والتنمية، والقضاء على الفجوة المعرفية بيننا وبين العالم المتقدم بإقامة شراكات مع بعض الدول المتقدمة تكنولوجياً للحصول على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة وغيرها وتوطين التكنولوجيا للوصول إلى مرحلة الإبداع والإنتاج.

كما تحدث محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات إن اتحاد الكشافة والمرشدات جزء من القوى الناعمة لمصر حيث يشارك في مجالات التنمية في جميع أنحاء مصر مع مشروعات الدولة كما ساهم في حل الأزمات التي مرت بها مصر مثل مكافحة أنفلوانزا الطيور والخنازير ونشر الثقافة السكانية.

وطالب الدكتور صلاح عرفة أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية بضرورة نشر التوعية بالقضية السكانية، كما شدد على أهمية إعادة توزيع السكان. وقال إن هناك مصادر هائلة وغير مستغلة في صحراء مصر ولذلك طالب بالخروج إلى الصحراء وإقامة مجتمعات معيشية مستدامة هناك وتحفيز الشباب على هذا من خلال برامج مدروسة.

كما دعا إلى عقد مؤتمر قومي لتشجيع الهجرة الداخلية للصحراء.

وقالت الإعلامية ليلى علم الدين مستشار المنظمة الكشفية العربية إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى وأكبر المؤسسات الإعلامية التي تؤثر على العالم أجمع وتنشر أفكارها والسلوكيات التي ترغب فيها، ووصفت القوى الإعلامية الناعمة بأنها «القوى المخملية» التي تدفع الشعوب في الاتجاه الذي تريده دون صراعات خشنة وتؤثر على الفكر والسلوك لذا فللإعلام دور كبير في دفع العديد من القضايا التي تواجه المجتمعات.

وقد تضمنت الاسترتيجية السكانية التي وضعت في مصر عام 2014 الاهتمام بالإعلام والتواصل الاجتماعى. حيث تمثل القضية السكانية تحدٍ حقيقي لأنها تمتص كل معدلات التنمية.

وأشارت إلى الدور الهام والحيوى للإعلام في حل هذه المشكلة حيث تناول القضية منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن تأثيره لم يكن على المستوى المطلوب، وهذا لا يعنى أن الإعلام لم يؤثر بالمرة، ففى الستينات من القرن الماضى كان معدل الإنجاب للأسرة الواحدة 7 أطفال والآن هو ثلاثة أطفال ونصف، وبالتأكيد لم يكن هذا هو بتأثير الإعلام وحده وإنما بتأثير عوامل أخرى أيضاً مثل: الحالة الاقتصادية وارتفاع مستوى التعليم، وعمل المرأة وتمكينها. وتحدثت عن الحملات الإعلامية في الثمانينات والتسعينات والتى قلت إلى حد كبير بعد ذلك نظراً لقلة التمويل مؤكدة أن عدم الاستمرارية يضر بالقضية.

كما تحدثت عن أهمية تسويق الفكرة بأسلوب حديث وتوصيل الرسالة بشكل يضمن النجاح، مؤكدة أن كل ما تنفقه الدولة في هذا المجال سيعود عليها بالنفع بأكثر من 40 ضعفاً لما أنفقته.

وتحدثت عن أهمية تمكين المرأة حتى أن حملة تنظيم الأسرة التي تنطلق خلال أيام عنوانها {حقك تنظمي} أي أن الحملة موجهة للمرأة بصفة خاصة. وشددت على أهمية استغلال وسائل التواصل الاجتماعى في هذه الحملات التوعوية بعمل فيديوهات قصيرة مؤثرة عليها، بالإضافة إلى الاتصال المباشر من خلال الرائدات الريفيات ومن يصلون للمناطق الفقيرة.

كما تحدث الدكتور هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين المصريين عن اعتبار القوى البشرية أحد عوامل القوى الناعمة، وبين تأثيرها السلبى على اقتصاد الدولة. وأكد أنه ينبغى توجيه هذه القوى البشرية بشكل مدروس لأسواق العمل في الخارج وطبقاً لاحتياجاتها، حيث إن تحويلات المصريين في الخارج لها أثرها الايجابى الكبير على الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية التزام الإعلام بالجدية في تناول القضية السكانية، فالإعلام عليه دور كبير نظراً لأن الاتصال المباشر يصعب أن يغطى عدداً كبيراً من الناس. كما أشار إلى تقليص المعونة الأجنبية التي كانت تمول البرامج التليفزيونية التوعوية التي تتعامل مع الزيادة السكانية وكذلك التي توفر الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة.

وطالب بأن يكون هناك نائب رئيس وزراء للسكان لتنسيق العمل بين الوزارات، وتوفير وسائل مجانية لتنظيم الأسرة، وأن يكون هناك يحدد اختصاصات كل وزارة بوضوح والسعى في استعادة المعونات والمنح الأجنبية في هذا الصدد، واستخدام الدراما وكافة الأشكال الإعلامية في توصيل الرسائل غير المباشرة، بالإضافة إلى تمكين المرأة واعطاؤها فرصة أكبر في العمل .

كما ذكرت الدكتورة راندا رزق مستشار المسئوليه المجتمعية بوزارة التضامن عن أهمية الاستثمار في البشر أنه من خلال الاهتمام بالكم أم بالكيف بتوفير التعليم الجيد والصحة وتغيير الثقافة المجتمعية. وأضافت أن كثرة الانجاب تؤدى إلى عمالة الأطفال وهو لون من ألوان الاتجار بالبشر.

وأكدت على أهمية تحفيز الأسر التي تلتزم بالميثاق الأدبى لتنظيم الأسرة من خلال توفير خدمات ومميزات أكثر لهم وحرمان الأسر غير الملتزمة من هذه المميزات. وأشارت إلى أن التقرير العربى للتنمية المستدامة أكد أن مصر أحرزت نجاحاً خلال جائحة كورونا. وأن المؤشرات تشير إلى أن مصر تحرز تقدماً في مجالات الصحة والتنمية المستدامة.

بينما اشار د.حسنى الخولى الخبير الاقتصادى إلى أن النظريات الاقتصادية تقول بأن لكل حدث بعد اقتصادي، ومصر ترتيبها الآن 4 عربياً و38 عالمياً. ونحن دولة غنية بالقوى الناعمة وكان ترتيبنا في عهد الرئيس عبدالناصر الأول في الاقتصاد والقوى الناعمة معاً وتحدث عن الدراما المصرية وكيف كانت قوة ناعمة قديماً.. وأشار إلى أن القوى الناعمة لا تكلف مالاً كثيراً إلا أن أثرها كبير، ويجب أن نزيل الغبارعن قوانا الناعمة.

كما أشار إلى تجربة الهند كدولة ذات كثافة سكانية مرتفعة فقال إن دخل الهند من «السوفت وير» 16 ضعفاً لدخل كل الدول الخليجية مجتمعة من النفط، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم والتنظيم وتوفير رأس المال .

وقال: كلنا مسؤولون وليس الرئيس وحده أو الشعب وحده، وعلى الأزهر والكنيسة والمدرسة والمجتمع المدنى المشاركة الفاعلة. وأعرب عن أمنيته أن تكون قنوات ماسبيرو ضمن أكبر خمس قنوات في المشاهدة في العالم العربى.

بينما أشار النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين لأهمية دور الإعلام كمظلة رئيسية لكل القوى الناعمة، وقال إنه في الثمانينات والتسعينات كانت هناك حملات إعلامية تعالج كل المشاكل المصرية مثل: البلهارسيا والزيادة السكانية إلا أنها تضاءلت. ودعا إلى تقليل الفجوة بين الزيادة السكانية والخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد أننا جميعاً أمام مسئولية مجتمعية فالـ100 مليون عليهم مسئولية كبيرة في هذه القضية، ولابد أن نؤمن أن لدنيا أداة إعلامية جديدة هي الإعلام الإلكترونى الذي يجب توجيه الجهود له مع عدم إهمال بقية وسائل الإعلام التقليدية. وطالب بإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة في مجال الإعلام الإلكترونى.

كما أشار إلى أن القانون الألمانى يوقع عقوبات كبيرة على الخروقات في الإعلام الإلكترونى بغرامات كبيرة جداً، وكذلك القانون الصينى يتعامل مع الإعلام الالكترونى بشكل قاسٍ جداً .

عرض فكرة لمعالجة المشكلة السكانية من خلال حملات إعلانية وإعلامية تدعو إلى انتقال سكان الريف للمناطق الصحراوية. كما دعا إلى تضافر قوى المجتمع كلها وطالب الحضور بضرورة إطلاق حملات إعلامية وإعلانية خاصة على السوشيال ميديا من خلال من يطلق عليهم «المؤثرون» وهم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذين لهم تأثير كبير على الشباب.

وأوصت الندوة كما صرحت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبوالنصر أمين عام المنتدى بأهمية دور الدراما والأفلام السينمائية في تغيير المفاهيم، وأهمية التنسيق مع الوحدات الصحية والاتصال المباشر بين الطبيب والمريض، والتوجه للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأهمية وجود لجنة للسكان بمجلس الشيوخ خاصة بالقضية السكانية .

كمال قال الأب بولا إن المشكلة السكانية والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لأن الأسر كبيرة العدد تعانى من عدم الاهتمام والرعاية الكافية للأبناء مما يعرضهم للفكر المتطرف.