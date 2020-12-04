شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مشتبه بإصابتها بكورونا تضع مولودا بعملية قيصرية بالأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، نجاح ولادة قيصرية لسيدة «مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عمل التحاليل والأشعة.

وأوضح خلف أن السيدة كان تعاني من وجع وآلم شديدة قام على الفور اطباء قسم النساء والتوليد بعمل تحاليل دم وفحوصات، وتبين انها مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وإجراء الولادة القيصرية وفق إجراءات احترازية مشددة.

وقام فريق العمليات بتطهير غرفة الاطباء الذين اجرو العملية هم اخصائي النساء والتوليد حسن ابو عامر وطبيب مقيم خليل أبوزيد المنوفي وإخصائي التخدير ماجد فريد والتمريض ابراهيم ميخائيل وزكريا بخيت وعبدالرحمن الضوي.

وأوضح خلف، ان السيدة والطفل بحالة جيدة، وتم ووضعهم تحت الملاحظة في غرفة عزل لتلقي العلاج اللازم.