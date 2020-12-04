شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 325 أسرة من عزبة الهجانة لوحدات أهالينا 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، إزالة العقارات الواقعة فى مسار محور الوفاء والأمل( الضغط العالي) بمنطقة عزبة الهجانة ، لما تمثله خطوط الضغط العالى ، من خطورة على حياة المواطنين .

رافق اللواء خالد عبد العال ، السيد إبراهيم صابر نائب المحافظ ، عن المنطقة الشرقية والقيادات الأمنية والعميد أحمد أنور ، رئيس حى شرق مدينة نصر، علما بأنه سيتم إزالة 516 عقار تضم 1411 أسرة ، وتم تنفيذ ازالة عدد 143 عقارا وتم تسكين 325 أسرة منهم حتى الآن بمساكن أهالينا 2 بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات .



وجدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي ، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

ويذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .





























