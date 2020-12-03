شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامي تشارك في مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الفنانة ريم سامي، تصوير مشاهدها في مسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعد دورها مفاجأة المسلسل، خصوصًا أن العمل يحمل التيمة الصعيدية، بعد أن شاركت في مسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا رمضان 2019، ومن بعده مسلسل «البرنس» 2020.
ومسلسل «نسل الأغراب» بطولة مي عمر، ودياب، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبدالحميد، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.
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