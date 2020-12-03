شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يكشف عن تكريم زراعة النخل في القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي بمؤسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن النخل هو صديق البيئة لأن جميع مخلفاته يستفيد منها الإنسان، مشيرًا إلى أن للنخل فوائد كثيرة خلاف ثمره حيث يُصنع من أليافه الحبال ومواد الحشو للأثاث، ومن أوراقه الزنابيل والقفف والقبعات الشعبية، ومن جريده تُصنع السلال وأوعية نقل الفواكه والخضراوات وصناعة الأثاث الخفيف مثل الكراسي والأسرّة، ومن نوى التمر تُستخرج زيوت وتُستخدم البواقي كعلف للحيوانات، وجذع النخلة المقطوعة يُستخدم لتسقيف المنازل الريفية.

وأضاف «العكريشي»، خلال لقائه مع الإعلامي طارق علام، ببرنامج «هو ده»، المذاع على قناة «المحور»، أن النخيل يتكاثر عن طريق الفسائل التي تنمو عند أسفل الساق (جذع النخلة) وهي طريقة مضمونة للتكاثر وتكون معروفة الأصل والصنف للنخلة المستزرعة، وكذلك يمكن إكثارها عن طريق النوى ولكنها طريقة غير مضمونة النتائج؛ حيث إن نسبة النجاح لا تتجاوز 20%؛ ناهيك على نوع وصنف النخلة الناتجة.

وتابع: «تُمثل زراعة النخيل في مصر واحدة من أقدم الزراعات في العالم، للآلاف من السنين، ونظرًا لقيمتها الغذائية والبيئية والإنشائية والجمالية، فقد احتلت منزلة عالية وكبيرة في التاريخ المصري والعربي والإسلامي وخلدها الشعراء والخطباء قبل وبعد ظهور الإسلام، ثم جاء تخليدها وذكرها في القرآن الكريم والسُنة المطهرة، لترتفع وتسمو فوق الهامات، مشيرًا إلى أن مصر خصصت لها منذ شهور مزرعة بشرق العوينات، والتي تُعد أكبر مزرعة للنخيل في العالم.