شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تعترف باعتراف خطير على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترفت الفنانة ليلى عز العرب، باعتراف غير جيد على حد تعبيرها، قائلة: «أنا من 5 سنوات مكنتش بقدر أتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كنت بكره نفسي لما بشوفهم، لحد ما قربت منهم، خاصة الأطفال المنغوليين، لما قربت حبتهم جدًا، وكنت بتفادي أقرب ليهم عشان ما أكرهش حياتي، الواحد حقيقي عدو ما يجهل».

وأشارت «عز العرب»، خلال برنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، إلى أنها سعيدة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإعداد عام لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت: «الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة دول بركة في أي بيت، وأكثر شيء يوجع الأب والأم هم خشيتهم على أولادهم بعد الوفاة، ولكن الوضع الآن اختلف عن السابق».