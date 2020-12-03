شكرا لقرائتكم خبر عن هديل ماجد: كنت سعيدة بتجربة الغناء أمام الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المطربة هديل ماجد، مطربة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها حولت معاناتها من ألم إلى أمل بدعم من والدتها بصورة كبيرة جدًا، معقبة: «ماما تعبت معايا كتير، وبفضل ماما وصلت للي أنا فيه».

وتابعت «ماجد»، خلال حوارها مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، أنها قامت بدراسات حرة في كلية تربية موسيقية، وبعد ذلك التحقت بكلية الآداب قسم الفلسفة، وقامت بدراسات حرة في أكاديمية الفنون.

ولفتت إلى أنها حرصت على الغناء أمام الرئيس في إحدى المنتديات وكانت سعيدة للغاية، وقامت بغناء أغنية: «وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي» للمطربة أم كلثوم.