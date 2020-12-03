شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضة.. اكتشاف مقتل خفير داخل منزله بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُثر على خفير مسن مقتولا داخل شقته في السويس في ظروف غامضة، قامت سيارة الإسعاف بنقل جثتة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.

كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، اليوم الخميس يفيد إبلاغ شاب، العثور على والده غارقًا في دمائه وفارق الحياة داخل شقته بحي الأربعين.

وانتقل لمسرح الجريمة، فريق المباحث بقيادة اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، ووجه بتشكيل فريق قاده العميد وليد الشرقاوي، رئيس المباحث، لكشف غموض الواقعة وضبط القاتل بمشاركة ضباط قسم الأربعين.

وأفادت معاينة والرسوب الدموي بأن جريمة القتل وقعت قبل يومين، وأن المجني عليه «أ. ا» 65 سنة، يعمل غفير باحدى الجمعيات الأهلية، ويقيم في مسكنه ويتردد عليه ابنه، كما أفاد الفحص أن الخفير تلقى طعنة نافذة في جانبه تسببت في حدوث نزيف حاد اودي بحياته.