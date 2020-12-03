شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضة.. اكتشاف مقتل خفير داخل منزله بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عُثر على خفير مسن مقتولا داخل شقته في السويس في ظروف غامضة، قامت سيارة الإسعاف بنقل جثتة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.
كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، اليوم الخميس يفيد إبلاغ شاب، العثور على والده غارقًا في دمائه وفارق الحياة داخل شقته بحي الأربعين.
وانتقل لمسرح الجريمة، فريق المباحث بقيادة اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، ووجه بتشكيل فريق قاده العميد وليد الشرقاوي، رئيس المباحث، لكشف غموض الواقعة وضبط القاتل بمشاركة ضباط قسم الأربعين.
وأفادت معاينة والرسوب الدموي بأن جريمة القتل وقعت قبل يومين، وأن المجني عليه «أ. ا» 65 سنة، يعمل غفير باحدى الجمعيات الأهلية، ويقيم في مسكنه ويتردد عليه ابنه، كما أفاد الفحص أن الخفير تلقى طعنة نافذة في جانبه تسببت في حدوث نزيف حاد اودي بحياته.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر في ظروف غامضة.. اكتشاف مقتل خفير داخل منزله بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.