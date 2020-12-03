شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: استشير المجمع المقدس قبل اتخاذ أي إجراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يقوم باتخاذ أي إجراء إلا بمشورة المجمع المقدس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البابا شنودة تم ترسميه أسقفا في عام 1962 واستمر 10 سنوات أسقفًا للتعليم في القاهرة، وقبل ما يذهب للدير كان في القاهرة.

وكشف البابا تواضروس أن البابا شنودة اختير في عام 1971 بطرايرك للكنيسة المركسية، واستمر في القاهرة حتى 2012، وقت نياحته «وفاته»، ومنذ عام 1962 حتى 2012 نحو 50 عاما تعود المسيحيين على صورة معينة.

وأشار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى أن أي إجراء يتم اتخاذه لإعادة ترتيب الكنيسة يكون في الصالح، ويكون هناك عقولًا تستنكر ما يحدث، موضحا أنه يتم إجراء المشورة مع المجمع المقدس وأكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن ما يقال عن عدم لجوءه لنصيحة المجمع المقدس بمثابة إشاعة.