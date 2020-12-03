شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة كشفته.. شاب يتحرش بـ3 فتيات أثناء قيادة «موتوسيكل» بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الشباب لإتهامه بالتحرش بـ3 فتيات أثناء سيرهن بالشارع بجوار مدرسة في قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية خلال قيادته دراجة بخارية، وذلك بعد أن كشفته كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وكانت كاميرات المراقبة في قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى في المحلات بجوار المدرسة الإعدادي كشفت قيام شاب في العقد الثالث من عمره بالتحرش بعدد 3 فتيات خلال سيرهن الشارع بجوار المدرسة خلال قيادته دارجة بخارية، وفرّ هارباً.

وظهر في مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة شاب يقود دراجة بخارية ويسير في الشارع 3 فتيات خلافه ويدور بالدراجة البخارية عائدًا تجاههن، ويمد يده متحرشا باحداهن، واليد الأخرى تقود الدراجة البخارية.

وتبين أن الشاب يُدعى «م .ع» ويقيم بمدينة المحلة، كان مترددًا على أحد أصحاب المحلات في قرية المعتمدية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

كاميرات المراقبة كشفته.. شاب يتحرش بـ3 فتيات أثناء قيادة «موتوسيكل» فى الغربية

كاميرات المراقبة كشفته.. شاب يتحرش بـ3 فتيات أثناء قيادة «موتوسيكل» فى الغربية