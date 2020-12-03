شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف إسنا وأرمنت يطيب رفات الشهيد «أبو سيفين» بكنيسة العذراء مريم بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بعشية عيد تذكار استشهاد الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس «أبوسيفين» .

صلى العشية الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، وتم خلال العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، بحضور القمص مينا جاد، والقس حزقيال عبدالنور، والقس متاؤس زخاري، والقس بيشوي القس شنودة، والقس بولس حكيم، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سفين، والقس أبراهيم عبادي، آباء كهنة الإيبارشية والشمامسة والشعب القبطي.

ويذكر أن الكنيسة تحتفل بثلاثة تذكارات سنوية للشهيد العظيم «فيلوباتير مرقوريوس أبوسيفين» يأتي عيد استشهاده في اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور الموافق الرابع أو الخامس من شهر ديسمبر وعيد تكريس أول كنيسة على اسمه في «قيصرية الكبادوك» في الخامس والعشرين من شهر أبيب الموافق أول أغسطس وتم تكريس كنيسته الأثرية بمصر القديمة بعد ذلك في نفس هذا التذكار وتذكار وصول ذخيرة من رفات الشهيد في اليوم التاسع من شهر بؤونه الموافق السادس عشر من شهر يونيو.