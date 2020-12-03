تدريب طلاب مدرسة مياه الشرب بمسطرد على الإخلاء المفاجئ ونظم الأمان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تدريبا للطلاب على نظم الأمان خلال عمليات التدريب المختلفة مع إجراء عمليات الاخلاء المفاجئ والتدريب عليه مرارًا وتكرارًا. وأشاد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإداء مدارس التعليم الفني بالمحافظة ومنها مدارس مياة الشرب والصرف الصحي والتكنولوجيا التطبيقية بالعبور ومدرسة المقاولين العرب وبتخصص الطاقة المتجددة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية. وأكد أن التعليم الفنى هو بوابة التقدم لمصر، مطالبًا بالإستمرار في بذل الجهود حتى يتصدر التعليم الفنى بالقليوبية المركز الأول على مستوى الجمهورية. تدريب طلاب مدرسة مياة الشرب على الإخلاء المفاجيء تدريب طلاب مدرسة مياة الشرب على الإخلاء المفاجيء تدريب طلاب مدرسة مياة الشرب على الإخلاء المفاجيء الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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