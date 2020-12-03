شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس فى نهائى كأس مصر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن نوة قاسم، تكون من 2 لـ 6 سبتمبر، معلقا، على حالة الجو فى الإسكندرية يوم السبت المقبل موعد لقاء نهائي كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، قائلا "الأمطار يوم السبت ستكون خفيفة وغير مؤثرة".

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى" المذاع على قناة دي إم سى، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مواعيد النوة تم تحديدها من قبل الصيادين القدماء.

ولفت إلى أن نوة قاسم نوعا من أنوع النوات التى تتعرض لها الإسكندرية، وكشف أن النوة اسم قديم ولا يعلم سبب التسمية، لكن المحافظات فى هذه الأيام تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية.

ومن جانب أخر، حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيئ الجمعة خلال مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وأكد محمود شاهين في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "درجات الحرارة ستهبط وسيشعر المواطنين بالبرد خلال توقيت المباراة وطيلة الليل.

أضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستضرب أماكن متفرقة من القاهرة في موعد مباراة الأهلي والزمالك وبالتالي يجب على المتابعين للمباراة في المناطق العامة أن يحذروا من برودة الطقس اليوم الجمعة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.