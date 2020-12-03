شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: مشروع ممشى أهل مصر يشمل 62 محلا تجارياً و5 مطاعم ومسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان، أن ممشى أهل مصر من أهم المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، موضحًا أن الممشى من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا، كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية من 15 مايو إلى كوبرى إمبابة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أنه لزيادة المساحة الخضراء فى مصر يتم زرع 235 شجرة و62 نخلة على أحد جوانب النيل فى اتجاه ماسبيرو، لافتًا إلى أن الممشى بعرض حوالى 6.5 متر تقريبا.

وأشار إلى أن المشروع يشمل 62 محلا تجارياً و5 مطاعم بينهم مطعم عائم على النيل من أكبر المطاعم، وكذلك 3 مدرجات تسع لـ 1200 فرد ومسرح يسع 772 فردا، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستغرق 18 شهر، وتم الانتهاء من 75 % منها، وخلال شهرين يتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تبدأ من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل.