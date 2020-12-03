شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يعبر عن امتنانه لجهود ترامب فى ترسيخ علاقات الصداقة بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق.

كما أكد الرئيس علي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.