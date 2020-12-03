شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لطريق الواحات بحدائق الأهرام لمدة يومين لرفع مستوى الإضاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة فى بيان لها اليوم، عن غلق جزئي لطريق الواحات ، لمدة يومين، وذلك لتنفيذ أعمال رفع مستوي الإضاءة لطريق الفيوم الجديد بأعمدة إنارة حديثة ، حيث تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهي الشركة المنفذة للأعمال بإجراء قطع عرضي لطريق الواحات في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لبوابه حورس الخاصة بقطاع حدائق الاهرام.



وقالت محافظة الجيزة ، فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس ، سيتم اجراء غلق جزئي لطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار اليه وذلك لمده يومين ابتداء من يوم الجمعة الموافق4/12/2020 وحتى صباح يوم السبت الموافق 5/12/2020 علي أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فترة الأعمال ، وستقوم الشركة المنفذة بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة .