الدواء فيه خطر قاتل.. ضبط 637 ألف قرص وعبوة مهربة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مخزن أدوية بدون ترخيص في محافظة الإسكندرية.

وأمكن ضبط المدير المسؤول عن المخزن وبحوزته 367 ألفا و860 قرصا مخدرا، و269 ألفا و285 عبوة لعلاج الأمراض المزمنة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها.

وتشكل المضبوطات خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.