اتحاد الناشرين يناقش خطة المعارض المحلية بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

اجتمع اليوم مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، وتم مناقشة تشكيل اللجان النوعية وخطط العمل خلال الفترة القادمة.

وتابع المجلس، خطة لجنة المعارض الداخلية بالاتحاد، وسلسلة المعارض المحلية الجاري العمل عليها في كافة محافظات الجمهورية، خاصة بعد تـأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى شهر يونيو المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب.

وأشار المجلس، في بيان له، الخميس، إلى أنه تمت مناقشة تشكيل لجنة لفحص ملفات العضوية والتحقق من استمرار شروطها، ودراسة العروض المقدمة لتصميم موقع إلكتروني للاتحاد.

واعتمد المجلس لائحة مشروع التكافل وفقا للضوابط التي أقرتها الجمعية العمومية، وتمت مناقشة برنامج مشروع الرعاية الصحية المقدم من لجنة النشاط الاجتماعي.