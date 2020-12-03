شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد بالمحافظة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ثلاثة مساجد بمحافظة أسيوط غدًا الجمعة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد (27) مسجدًا غدًا الجمعة، ليبلغ إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه (535) مسجدًا.

وتستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني، كما يلتقي وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت 5 / 12 / 2020.