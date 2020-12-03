شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة المشكلة في مجلس مدسنة رفح بتسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بحي المساعيد بالعريش للفائزين بالقرعة العلنية من المنقولين من رفح والشيخ زويد.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، أنه تم تسليم الدفعة العاشرة بإجمالي 96 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد، حيث تم تسليم الفائزين العمارات السكنية أرقام 50،41،40،38 والمتبقي من العمارات السكنية المسلمة الأسبوع الماضي.

بدوره أكد المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة للمواطنين يومي الأربعاء والخميس المقبلين فور انتهاء إجراءات التعاقد مع مجلس مدينة العريش.

من جانبها أكدت مني برهومة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح، أنه خلال الأسابيع الماضية تم تسليم 9 دفعات من الوحدات السكنية للفائزين بعد انهاء إجراءات التعاقد مع مجلس المدينة.

أشارت برهومة، إلى أنه تم تخصيص الوحدات السكنية للمنقولين بالشيخ زويد ورفح بعمارات السبيل بالعريش بنظام الاستضافة مقابل سداد مبلغ 100 جنيها شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات .