شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: التنسيق بين مجلس النواب والبرلمان العربي مهم وضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التنسيق الذي يتم بين مجلس النواب والبرلمان العربي مهم جدا، حيث استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخميس، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ويرافقه أعضاء مكتب البرلمان العربي.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور على عبدالعال استهل اللقاء بتقديم التهنئة لعادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربى.

وتابع بكري أن «عبدالعال» أشاد بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري لجنة لمكافحة الإرهاب، العام الماضي.