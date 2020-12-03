شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التوريد لـ106 وحدات سكنية للمستحقين بمساكن «بديل العشوائيات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الخميس، فتح باب التوريد لـ106 وحدات سكنية للمستحقين بمساكن "بديل العشوائيات" كمرحلة أولى، منها 30 وحدة تمليك و62 وحدة إسكان اجتماعي و14 من وحدات المستأجرين من المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم والذين أنهوا استكمال إجراءات الفحص.

وأوضحت رئيس المدينة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سوف يجري فتح باب التوريد لمدة أسبوع بداية من الأحد المقبل إلى الأحد الذي يليه، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكاني.

وأشارت المغربي، إلى أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدًا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدًا لتسليم الوحدات عقب انتهاء أسبوع التوريد مباشرةً.