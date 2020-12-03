شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقدت الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا اليوم /الخميس/، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير "يانيس مازيكس" وكيل أول وزارة الخارجية فى لاتفيا.

وأكد السفير بدر عبد العاطى اهتمام مصر بدعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا، خاصةً وأن مصر من أول الدول العربية والأفريقية التى اعترفت باستقلال لاتفيا عن الاتحاد السوفيتى السابق، وجرى افتتاح سفارتهم فى القاهرة فى مارس 2009، وتعتبر البعثة اللاتفية الوحيدة فى أفريقيا.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى لاتفيا فى أكتوبر 2019، تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ علاقات البلدّين، حيث أعطت قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار.

كما أكد السفير عبد العاطى أهمية تبادل الزيارات والتنسيق المُشترك بصورة دورية فى الموضوعات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن أهمية تطوير التعاون مع لاتفيا فى العديد من المجالات الأخرى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والتعليم العالى وبناء القدرات، والأدوية والأجهزة الطبية، والكيماويات صديقة البيئة والسياحة بما يحقق مصالح البلدّين.

واستعرض الجانب المصرى الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون بين الدولتيّن فى العديد من المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية والخدمية، وذلك فى ضوء التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك الفرص الاستثمارية الجيدة التى توفرها المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها فى كل مكان على أرض مصر كمحور قناة السويس، وموقع مصر كبوابة للاستثمار فى أفريقيا، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق ثالثة تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة فى العالمين الأفريقى والعربي.

من جانبه، أكد المسئول اللاتفى حرص بلاده على تطوير وتعميق التعاون الثنائى مع مصر؛ بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدّين.

كما أعرب عن تطلعه لزيادة أعداد السائحين اللاتفيين إلى مصر، خلال الفترة القادمة، وتبادل العديد من الزيارات الرسمية وتعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأهمية، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى وتقديم منح دراسية للطلبة المصريين، فضلاً عن التعاون فى المجالات الثقافية.

تضمنت المباحثات تبادلاً للرؤى حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث حرص الجانب اللاتفى على التعرف على رؤية مصر لمجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومستجدات الأوضاع فى ليبيا، واستعراض خطورة الدور السلبى الذى تقوم به أطراف إقليمية فى منطقة شرق المتوسط.

من ناحيته، عرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير شريف عيسى تطورات الأوضاع فى القارة الأفريقية، بما فى ذلك منطقة القرن الأفريقى وتطورات سد النهضة الاثيوبي، وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل يتعلق بملء وتشغيل السد، فضلاً عن إمكانية الدخول فى برامج للتعاون الثلاثى الموجه إلى أفريقيا.

كما قدم الجانب اللاتفى رؤيته لتطورات الأوضاع فى دول الجوار الجغرافى الشرقى للاتحاد الأوروبي، وجرى الاتفاق - فى نهاية المشاورات - على ضرورة الحفاظ على دورية المشاورات السياسية بين البلدّين، وكذا التواصل المستمر على مستوى كبار المسئولين فى الدولتيّن.

شارك فى الجلسة: السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير وائل حامد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال ووسط أوروبا ، والسفير علاء حجازى سفير جمهورية مصر العربية فى السويد وغير مقيم فى لاتفيا، ووزير مفوض وائل لطفى من القطاع الأمريكي.