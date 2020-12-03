شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة السباحة البارالمبية: حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، إنها بدأت السباحة في عام 2006 كنوع من العلاج المائي، وابتداءً من عام 2008 بدأت المشاركة في بعض البطولات المحلية، وفي 2011 قامت بالمشاركة في أول بطولة لكأس مصر، وحصلت على كأس أفضل سباحة 5 سنوات متتالية.

وتابعت «حسن»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنها كانت من أوائل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين كانوا يشاركون في بطولات السباحة في مصر، مضيفة أنها حصلت على أول ميدالية عالمية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، مشيرة إلى أن مشاركتها في هذه البطولة كان صعب جدًا بسبب أنها كانت مصابة.

وأشارت إلى أنها تقوم بالتمرين يوميًا، وتنزل حمام السباحة يوميًا الساعة الخامسة صباحًا، وبعد ذلك تقوم بالذهاب إلى الجامعة، وبعد الانتهاء من الدراسة تقوم بالتمرين الساعة السادسة مساءً، وفي الويك إيند تقوم بممارسة اليوجا.