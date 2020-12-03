شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الدولة» ناعيًا رئيسه الأسبق: العدالة الإدارية فقدت واحدًا من الأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن العدالة الإدارية فقدت اليوم واحدا من الأساتذة، وهو العملاق قضائيا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1953 بتقدير عام جيد جداً وعين في مجلس الدولة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 مباشرة وتحديدا بتاريخ 1 أكتوبر 1953 ليشهد تعيينه بعد سبع سنوات من نشأة مجلس الدولة عام 1946 فجراً جديداً لرجال مجلس الدولة بعد قيام ثورة أطاحت بالملكية واستقبلت عهداً جديداً للنظام الجمهوري بعد نظام الملكية مع اثنين من زملائه في ذلك الوقت المستشار على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة الأسبق ا والمستشار المفكر طارق سليم البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق واللذان التحقا بالمجلس معاً في 26 يونيه 1954.

وأضاف خفاجي في بيان، الخميس، «لقد كان لي شرف العمل مع المرحوم المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق في بداية حياتي القضائية واختارني في أكتوبر 1990 بعد التحاقي بالمجلس بخمس سنوات عضواً بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والذي كان يضم زملائي على قمتهم المستشار أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية العليا دائرة العقود الحالي والمستشار فارس سعد فام حنصل نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الحالي».

ويشير خفاجي إلى أن الراحل المستشار حامد الجمل كان معلما للأجيال وكان يعتز بقيمة العلم والفقه والفكر والثقافة في حياة رجال القضاء وكان مهتماً بمنهج البحث العلمي والعقلي والموضوعي في كتابة الأحكام ودائما كان يحكى عن عظماء مجلس الدولة الذين عاصرهم حينما كان شابا يافعا منذ التحاقه بالمجلس، وأذكر له قولا لن أنساه ما حييت، عندما قال لي ومجموعة من زملائي من شباب القضاة وقتها عام 1990 يجب عليكم أن تقرءوا درر الفكر واللغة الرفيعة للعلامة السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق عن أوجه مخالفة التشريع للدستور والمستشار الجليل المرحوم السيد على السيد عن رقابة القضاء لدستورية القوانين، والدكتور فؤاد العطار عن حقوق الإنسان في الفكر القانوني المقارن والدكتور ضياء الدين صالح عن الوظيفة العامة والدكتور مصطفى كمال وصفى عن نظرية النظام والشركات التجارية وغيرهم من العباقرة الذين أثروا مجلس الدولة علماً ونوراً مبياً لخدمة العدالة ورسالة الحق.

واختتم خفاجي رثاءه للجمل أن أخر كلمات فقيد العدالة لي أن رسالة العدل في مصر تنهض على القضاة الوطنيين العلماء وسلاحهم المعرفة والضمير الحي والنزاهة الكاملة وبتوفير العدالة الإدارية الناجزة والسريعة في هذا الوطن لكافة المواطنين الذين يلوذون بحماية قاضى المشروعية.