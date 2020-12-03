شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون يستقبل السيسي الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، في إطار زيارة دولة إلى فرنسا.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في يناير 2019، للتأكيد على عمق العلاقات بين القاهرة وباريس، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعد أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، والتي سيتم خلالها أيضا بحث التوترات في منطقة شرق المتوسط.
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