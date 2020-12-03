شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الكرفس.. فوائد صحية وغذائية ستدهشك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة جومانة محمد، خبير التغذية العلاجية ورئيس لحنة البحث العلمى برابطة المرأة العربية أن نبات الكرفس من النباتات الهامة والمفيدة صحياً وله فوائد عديدة.

وأشارت «جومانة» إلى أن عصير الكرفس هو من أكثر وأهم العصائر المفيدة للصحة، فهو فعال ومفيد ضد الالتهابات وممتاز للمساعدة في إزالة السموم من الجسم، ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول ويستخدم لكبح الشهية، كما أنه يمنحك سعرات حرارية منخفضة جداً ونسبة عالية من الألياف.

وأوضحت خبيرة التغذية أن أواراقه تحتوى على نسبة عالية من فيتامين A، ومصدراً ممتازاً للفيتامينات B1، B2، B6 وC كما انه يتميز بامدادات غنية من البوتاسيوم، الفولات، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور والصوديوم والكثير من الاحماض الامينية الاساسية، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الألياف التي تساعد في حركة الامعاء، مع الإشارة إلى أن عنصر الصوديوم الموجود في الكرفس ضروري للجسم على عكس ملح الطعام المدعم باليود والذي يشكل خطراً على الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الكرفس لمكافحة السرطان

الكرفس معروف باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة التي تعمل على وقف نمو الخلايا السرطانية، وهو يحتوي على الاحماض الفينولية التي تعيق عمل البروستاجلاندين التي تشجع على نمو الخلايا السرطانية.

عصير الكرفس في الترطيب

من المهم شرب كوب من عصير الكرفس مرتين أو ثلاث مرات في اليوم خلال الطقس الجاف والحار وذلك بين وجبات الطعام، ما يساعد على ترطيب وضبط درجة حرارة الجسم، فعصير الكرفس يحتوي على معدلات عالية جداً من المياه بنسبة تفوق الـ 80% مما يحوّله إلى مصدر أساسي لترطيب بشرتك خصوصاً إذا تناولته بانتظام، لتتحوّل بشرتك بعد فترة قصيرة إلى ناعمة ورطبة، وهو بالتالي يقوم بمنع الجفاف.

الكرفس لعلاج الألتهاب

الكرفس غني بالمواد المضادة للاكسدة، وعصير الكرفس علاج فعال لجميع التهابات المفاصل وهشاشة العظام والربو والتهاب الشعب الهوائية.

الكرفس لتحسين وظائف الكلى

يعزز الكرفس وظائف الكلى ويجعلها صحية وذلك عن طريق المساعدة في القضاء على السموم من الجسم، كما انه يمنع تشكيل حصوات الكلى.

عصير الكرفس لفقدان الوزن

شرب عصير الكرفس يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والاغذية المليئة بالسعرات الحرارية مما يعمل على فقدان الوزن، فالشرب المنتظم لعصير الكرفس قبل وجبات الطعام قد يساعد على خفض الوزن.

عصير الكرفس لعلاج الإمساك

يعمل عصير الكرفس كملين طبيعي يساعد على تخفيف الإمساك، فهو يساعد على استرخاء العضلات لتسهيل عملية الإخراج

يحافظ على توازن قلوية الجسم :

وقد أظهرت الدراسات أن عدد قليل جداً من الأطعمة القوية مثل عصير الكرفس للحفاظ على توازن الحمض القاعدي في الجسم. يقلل عصير الكرفس من الحموضة ويجعل الجسم قلوي إلى حد ما بحيث تبقي مستويات الحموضة الجيدة .

مدر للبول :

كون عصير الكرفس من العناصر المدرة للبول بشكل جيد لكي يسهل من إنتاج البول ويساعدنا في البقاء بصحة جيدة. وذلك، لوجود كمية مناسبة من المعادن الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم وهي عنصر موجودة بمثابة منظم لسوائل الجسم وبالتالي تعزيز التبول .

يساعد البول في طرد السموم من الجسم ويمنع كل أنواع الأمراض والمشاكل

يمنع الخرف والزهايمر :

يمكنك منع الإصابة بالخرف والزهايمر عند تناول عصير الكرفس للإستفادة من فوائده. يمكنك تكثيف مكافحة هذه الإضطرابات المعرفية عن طريق تناول عصير الكرفس لأنه يحتوي على اللوتولين، ومن المعروف أنه يعمل على الحد من إلتهابات الدماغ واحد من العوامل التي تمنع تطور مرض الزهايمر والخرف

مقاومة الشيخوخة :

عصير الكرفس محمل فالفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ك، النياسين، الفولات والتي تساعدك في التخلص من التجاعيد وإستعادة مرونة الجلد وإنتاج المزيد من الكولاجين والحفاظ على بشرتك أصغر سناً وأكثر سلاسة كل هذه الفوائد تضاف إلى عصير الكرفس تساهم في مقاومة الشيخوخة .

يحافظ على شباب البشرة :

يتم تحميل عصير الكرفس بالفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين ج، فيتامين ب، فيتامين أ، النياسين والفولات وهي عناصر ضرورية لإصلاح ضرر الجلد وكذلك الحفاظ على جمال بشرتك هذه الفيتامينات تساعد أيضاً في إنتاج الكولاجين وتغذية البشرة، لذلك من الضروري الحصول على بشرة سلسة وخالية من التجاعيد .

يمنع تكلس المرارة :

عصير الكرفس مفيد جداً في تجنب الكلس داخل المرارة لدينا وفي المثانة البولية والكلي .

كما انه يمكن أن يقضي على السموم وكذلك المواد السامة من هذه الأجهزة والحجارة الموجودة لتكسيرها والقضاء عليها بسهولة .

التكلس يمكن أن يصبح مشكلة كبيرة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الكلي والمرارة والحجارة في المثانة البولية. منع التكلس يأتي على قائمة فوائد عصير الكرفس لأنه يقوم بتفتيت وتركيز بلورات الكالسيوم الذي يسبب هذه المشاكل .

يمنع إضطرابات الجهاز الهضمي :

يمتلك عصير الكرفس الكثير من الإمكانيات لعلاج مختلف إضطرابات الجهاز الهضمي.

يحتوي الكرفس على الكثير من الألياف التي تحول النبات إلى عنصر ملين. تعمل الألياف على تصريف بعض العناصر الغذائية من خلال إعداد عصير لمنع الإمساك عن طريق جعل حركة الأمعاء سلسة .

تقليل الكوليسترول :

يعد عصير الكرفس أحد العلاجات الطبيعية الممتازة لخفض مستوي الكوليسترول في الجسم .

يحتوي عصير الكرفس على مركب يطلق عليه n-3 بوتيلفثاليد التي لها أثار إيجابية في الحد من الكوليسترول السيئ ( البروتين الدهني منخفض الكثافة ) في مجري الدم لدينا. كما أنه يعزز من إفراز الأحماض الصفراوية أو السيترويدية وهي مفيدة في حمض الكوليسترول .

العصير المستخرج من سيقان الكرفس يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول لدينا لتصل إلى 7 نقاط، حيث تساعد في كسر تراكم الدهون في الكبد .