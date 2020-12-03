شكرا لقرائتكم خبر عن مارجو حنا: هدفي أن أصبح أشهر مصممة أزياء في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاعت مارجو حنا مصممة الأزياء الشابة لفت الأنظار مرة أخرى بعد نجاحها فى مهرجان الجونة ولكن هذه المرة عبر بوابة مهرجان القاهرة السينمائي من خلال تصميم بدبة الفنان خالد سليم لحضور حفل الافتتاح.

وقالت مارجو حنا المصممة ذات الـ24 عاماً، ودرست إدارة أعمال، إنها رفضت أن تعمل بشهادتها الجامعية، وفضلت أن تسير وراء شغفها وحلمها فى أن تصبح أشهر مصممة أزياء فى العالم.

وأضافت مارجو صممت بدلة للفنان خالد سليم والتو ظهر بها بمهرجان القاهرة وسمعت كلمات التشجيع والثناء من جميع الحضور وعلى رأسهم الفنان الراقى خالد سليم واكدت ان النجاح يزيدها إصرارا على التقدم فى الطريق الصعب الذى اختارته بنفسها.

وأشارت الى انها تدرس التصميمات العالميةً وخطوط الموضة والخامات المتواجدة ولا تكل ولا تمل من التعلم بشغف وحب .

بدلة الفنان خالد سليم في مهرجان القاهرة السينمائي

بدلة الفنان خالد سليم في مهرجان القاهرة السينمائي

بدلة الفنان خالد سليم في مهرجان القاهرة السينمائي

بدلة الفنان خالد سليم في مهرجان القاهرة السينمائي