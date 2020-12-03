شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. وفاة وكيل وزارة التموين بالبحيرة ليلحق بنائبه والمحافظ يعزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى دمنهور التعليمي، بعد عدة شهور من وفاة المهندس إسماعيل شلبي، وكيل مديرية التموين السابق في محافظة البحيرة، والذي توفي أيضًا متأثرًا بإصابته بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، أصدرت محافظة البحيرة بيانًا تنعى فيه الفقيد، وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الفقيد أدى عمله بأمانة وإخلاص لوطنه حتى اللحظات الأخيرة من عمره.

وتُشيع الجنازة، مساء اليوم، بقرية دميتوه التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.