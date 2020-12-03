شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: نهتم بتوعية الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تهتم بتوعية الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم، بما ينمي لديهم الشعور بالأصالة والولاء، لأنه يمثل حجر الزاوية في حياة المجتمعات واستقرارها وتقدمها.

جاء ذلك خلال حضوره جانب من فعاليات المحاضرات التثقيفية التي تنظمها إدارة نشاط الأسر والإتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، عن تنمية الولاء لدي الطلاب في الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتي ٥ ديسمبر الجاري، يصاحبه الدكتور أحمد عبدالله، وكيل كلية التربية الرياضية، وصبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، ومحمد يوسف مدير إدارة الإتحادات والأسر الطلابية.

وأكد «عزيز» أن المحاضرات تعزز الفكر المعتدل بين الطلاب القائم على الوسطية والإعتدال، لنبذ الأفكار المتطرفة ومحاربة التوجهات المشبوهة، وذلك من خلال تعميق الشعور بالإنتماء وحب الوطن والمحافظة على مدخراته.

وذكر صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن البرنامج التثقيفي تضمن محاضرات عن «أوضاع النمو الإقتصادي وتأثيره على مواجهة الأزمات»، وحاضر بها الدكتور محمود بخيت شوكي، وأيضاً محاضرات تاريخية عن «الآثار والمصريات»، وحاضر بها الدكتور أحمد على الأنصاري، والدكتور هشام أحمد فهيد، مضيفاً بأن اليوم الخميس أقيمت محاضرة عن الوسطية في الدين، للدكتور محمود فراج السيد، أما محاضرات القانون ستنظم بمدرجات كلية الحقوق، وذلك يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، وسيحاضر بها الدكتور سمير أبوالمجد.