شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة سوهاج» يحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة بحضور نائب المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، نائبا عن المحافظ اللواء طارق الفقي، فعاليات الحفل الفنى الذي أقيم بقصر ثقافة مدينة سوهاج، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم.

بدأ الاحتفال- الذي أقيم بحضور محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب، مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج- بافتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة 20 فنان من الشباب رواد القصر، أعقبه إحتفال فني وطني على خشبة مسرح قصر ثقافة سوهاج، شمل، غناء فردي لأحد الأشخاص ذوي الهمم، ثم عرض فرقة سوهاج للموسيقى العربية لعدد من الأغاني الوطنية، أعقبه عروض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وجرى تكريم عدد من الشباب والنشء المتميز على مشاركتهم الفعالة في أنشطة قصر ثقافة الطفل.

ونقل نائب محافظ سوهاج، تهنئة محافظ الإقليم للحضور جميعا وخاصة ذوي الهمم في يوم عيدهم، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للإرتقاء بواقع ذوي الهمم، والعمل على منحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع، مشيدا بالفقرات الفنية المتميزة التي تم تقديمها خلال الحفل.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت يوم 3 ديسمبر من كل عام للإحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية.