شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يقترح التوصل لمعاهدة دولية للتصدى للأوبئة فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي يقترح التوصل لمعاهدة دولية للتصدي للأوبئة في المستقبل.

وكانت قد أحالت المفوضية الأوروبية اليوم، اليونان إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى بسبب مشاكل تتعلق بجودة الهواء الرديئة بسبب المستويات العالية من الجسيمات، فعندما يتم تجاوز القيم الحدية التى حددتها تشريعات جودة الهواء المحيط بالاتحاد الأوروبى، يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خطط جودة الهواء لضمان اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على مدة فترة التجاوز قصير قدر الإمكان.

وأشار بيان المفوضية الأوروبية، أن اليونان لم تحترم قيم الحدود اليومية لتركيزات PM 10، والتى كانت ملزمة قانونًا منذ 2005، وفشلت اليونان فى الوفاء بالتزاماتها بالحفاظ على فترة التجاوز قصيرة قدر الإمكان ولم تتخذ تدابير كافية لتقليل تركيزات PM 10 فى تكتل سالونيك.

وتؤكد البيانات المقدمة من اليونان التجاوزات المنهجية فى تكتل سالونيك فى أربعة عشر عامًا منذ عام 2005 (جميع السنوات باستثناء عام 2013)، وفى عام 2019، وهو آخر عام تتوفر له البيانات حاليًا، تم تسجيل تجاوزات فوق قيمة الحد فى 67 يومًا. وتعتبر اللجنة أن جهود السلطات اليونانية كانت حتى الآن غير مرضية وغير كافية.