شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرار جمهورى بإنشاء جامعة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها قرار الرئيس بإنشاء جامعة شرم الشيخ، وإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، فضلا عن تقارير فنية واقتصادية ورياضية متنوعة.

الرئيس السيسى يصدر قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد موافقة "النواب"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية.

ويتفق القانون مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف

الأهلى يعلن استمرار إيجابية مسحة الحاوى وديانج وريان وغيابهم عن نهائى الكأس

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس.

وحيد حامد بعد تكريمه بالقاهرة السينمائى: "الحمد لله إنى اتكرمت وأنا عايش"

عبر السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد عن سعادته البالغة بالتكريم الذى حصل عليه أمس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، لافتاً إلى أن سعادته لا توصف حتى هذه اللحظة، كما شكر إدارة المهرجان على تكريمه في حياته وليس بعد مماته.

الرئيس السيسى خلال استقباله وزير الدفاع اليونانى: التعاون العسكرى بين مصر واليونان وقبرص نموذج متزن لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن شرق المتوسط.. وتوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، وزير الدفاع اليوناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير اليونان بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بالمستوى الذي وصل له هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والذي تجسد مؤخراً في التدريب العسكري الثلاثي المشترك (ميدوزا -10) الجاري تنفيذه حالياً بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية

وزير المالية فى قمة مصر الاقتصادية: سنستلم 1.6 مليار دولار دفعة جديدة من صندوق النقد الشهر الحالى.. برنامج الإصلاح الاقتصادى الأكثر نجاحا بشهادة المنظمات الدولية.. والدين الخارجى كان فى اتجاه النزول لولا كورونا

قرار جمهورى بإنشاء "جامعة شرم الشيخ".. وهذه أبرز التخصصات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ".

وتصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

الداخلية تكشف بيزنس الاستيلاء على أموال الدعم التموينى بقيمة 7.3 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة بحوزته 35 مليون جنيه.. وتنفيذ 80 ألف حكم خلال 24 ساعة.. وعلاج 1050 طفل بمستشفيات الشرطة بالمجان وجراحة دقيقة لطفلة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة، في ضبط"232 قطعة سلاح نارى ، 232 قضية مخدرات وتنفيذ 80477 حكم قضائى متنوع"، وشنت شرطة التموين حملات رقابية مكبرة على المخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية للتأكد من الإنتاج الفعلي لرغيف الخبز، أسفرت جهودها عن ضبط 381 قضية، أبرزها 32 قضية تجميع "دقيق" بمضبوطات وزنت 4.5 طن قدرت قيمتها بــ 34880 جنيهاً، و41 قضية تصرف فى "الدقيق" بإجمالي 54,35 طن قدرت قيمتها بــ 296207 جنيهاً، و 25 قضية استيلاء على المال العام باجمالى مبالغ 7,368,202 مليون جنيه و93 بطاقة ذكية.

هيئة الأرصاد تكشف تأثيرات نوة "قاسم" على نهائى الكأس ببرج العرب.. الأجواء مائلة للدفء وأمطار خفيفة لمتوسطة بالسواحل الشمالية.. مدير التنبؤات الجوية: الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية.. والطقس مستقر لمدة 5 أيام

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية فى هذه الأيام، فيما تداول البعض شائعات عن تعرض البلاد لفترة تقلبات جوية خلال نوة "قاسم"، التى ستضرب الإسكندرية وتؤثر على مباراة نهائى كأس مصر، وذلك على حد وصفهم، وفى هذا السياق، نفت هيئة الأرصاد الجوية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أن الأرصاد تحذر من نوة قادمة و غرق بعض المدن.

22 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بنهائى كأس مصر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية ينهى حياة 6 أشخاص.. "بسنت" ذهبت لزيارة أسرتها فلقيت مصرعها.. محمد وهايدى لم يتمكنا من الخروج بعد تصدع العقار.. وأهالى سكان العقار المجاور يطالبون بتوفير سكن بديل.. فيديو وصور

شهدت منطقة محرم بك بالإسكندرية حادثا مأساويا بعد انهيار عقار مكون من ثلاثة أدوار ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا متواجدين داخل العقار ولم يتمكنوا من الخروج، وخرجت جثامين الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، ”الخليج 365” انتقل إلى مكان العقار المنهار حيث تحركت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم بشأن العقار وإخلاء العقار المجاور له وقطع المرافق حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

العربية: تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بسبب تواصلهم السرى مع دول أجنبية

اعتقلت السلطات التركية، 23 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المقيمين على أراضيها، بعد رفضها منح الجنسية لنحو 50 من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية، وفقا لما جاء بـ"العربية نت".

وذكرت "العربية نت" أن السلطات التركية تحتجز حاليا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى خلال زيارته الرسمية بجمهورية مصر العربية

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير دفاع جمهورية اليونان نيكولاوس باناجيوتوبولوس والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك على هامش تنفيذ التدريب البحرى الجوى المشترك " ميدوزا -10" والذى تجرى فعالياته بجمهورية مصر العربية ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

محافظة شمال سيناء تخصص نصف أكشاك ميدان السادات لذوى الاحتياجات الخاصة مجانا

احتفلت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.