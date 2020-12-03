شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف بإحدى شركات الطيران حاول تهريب 35 ألف دولار حول جسده بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، موظف بإحدى شركات الطيران بحوزته 35 ألف دولار حول جسده وفى جواربه فور وصوله من نيويورك، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال دون الافصاح عنها، وقامت الجمارك بحجز الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه عبد العال نعمان، مدير الجمارك فى موظف يعمل بإحدى شركات الطيران، وأثناء خروجه من الصالة عثر معه على عدة أقراص لأدوية مختلفة، تم تكليف مصطفى صادق، مأمور الجمارك، تحت إشراف أحمد عنز، رئيس قسم الجمارك بتفتيش الموظف ذاتيا، عثرا معه على 35 ألف دولار حول جسده مستخدما لاصقا طبيا وداخل جواربه .

وأمر عبد العال نعمان، مدير الجمارك، بتحرير محضر ضبط جمركى للموظف بتوجيهات من الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وتم إبلاغ شركة الطيران .