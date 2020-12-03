شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لعضوات النيابة الإدارية: التدريب يعزز دور المرأة فى العمل القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، ختام ورشة عمل لتدريب عضوات النيابة الإدارية على تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية التى عقدت بوزارة العدل واستمرت لمدة يومين.

ونظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومى للمرأة؛ ورشة عمل لعضوات النيابة الإدارية، تهدف إلى تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن. تناول المستشار عمر مروان وزير العدل فى كلمته الختامية الحرص على توفير مثل هذا التدريب إدراكاً بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية يعزز دور المرأة فى العمل القضائي؛ بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المصرى ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية، فضلا عما حققته المرأة المصرية من إسهامات عديدة فى المجال القضائى خلال السنوات الماضية وتقلدها لمناصب قضائية رفيعة.

وتناولت الدورة التدريبية موضوعات قضائية وقانونية وإدارية هامة اشتملت على ثلاثة محاور، حيث تناول الأول الادعاء أمام المحاكم التأديبية، بينما تطرق الثانى إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوة النيابة وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار، وتضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة . وقد حاضر فى تلك الدورة نخبة من المستشارين والمتخصصين فى تلك الموضوعات .