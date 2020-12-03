شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تهزم الفقر لأول مرة منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، ملف العلاقات المصرية القبرصية واليونانية، وملف تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة واقرأ في الخليج 365 أيضا مصر تهزم الفقر لأول مرة منذ 20 عاما ارتفاع الدخل السنوي من 50 إلى 69.1 ألف جنيه.. وزيرة التخطيط: حزمة البرامج الاجتماعية بلغت 595 مليار جنيه بزيادة سنوية 70%.. ونيفين القباج: نراجع المزايا المقدمة للأسر وفقا لعدد الأفرادعلاقات مصر واليونان وقبرص نموذج متزن لحسن الجوار الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع اليونانى ويؤكد: القاهرة وأثينا تتوافقان على تعزيز برامج التدريب العسكرى المشترك وسبل مكافحة الإرهابتكليفات رئاسية بتنفيذ «ممشى أهل مصر» لتحسين جودة الحياة ارتفاع الدخل السنوي من 50 إلى 69.1 ألف جنيه.. وزيرة التخطيط: حزمة البرامج الاجتماعية بلغت 595 مليار جنيه بزيادة سنوية 70%.. ونيفين القباج: نراجع المزايا المقدمة للأسر وفقا لعدد الأفرادعلاقات مصر واليونان وقبرص نموذج متزن لحسن الجوار الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع اليونانى ويؤكد: القاهرة وأثينا تتوافقان على تعزيز برامج التدريب العسكرى المشترك وسبل مكافحة الإرهابتكليفات رئاسية بتنفيذ «ممشى أهل مصر» لتحسين جودة الحياة رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع: نقلة حضارية للواجهة النيلية وزيادة لنصيب المواطن من المسطحات الخضراء

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