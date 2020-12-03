شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تدافع عن نفسها أمام احتجاجات الطلاب: التعليم عن بعد مكلف وزيادة المصروفات سنويا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الدكتورة رحاب سعد المتحدث الرسمى باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على تنظيم عدد من طلاب الجامعة وقفة احتجاجية، للمطالبة بتعديل نظام الامتحانات، وكذلك عدم زيادة المصروفات الدراسية، أن الجامعة الأمريكية تشجع طلابها للتعبير عن رأيهم، وتدعم حرية الطلاب طالما التعبير عن الرأى لا يتجاوز الحدود، ولن يشهد أى انتهاكات أو تعدى وهذا جزء من فلسفة الجامعة، لافتة إلى أن الطلاب حصلوا على موافقة من إدارة الجامعة لتنظيم الوقفة.

وأضافت الدكتورة رحاب سعد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بالنسبة لمطالب الطلاب، فإن انتشار وباء كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، دفع معظم مؤسسات التعليم العالى فى العالم للتحول إلى نظام التعليم عن بعد.

وتابعت الدكتور رحاب سعد، أنه فى الفصل الدراسى الأول كان قراراتنا التعليم عن بعد، فيما عدا الطلاب الذى يعتبر وجودهم فى الجامعة حتمى، مثل طلاب الهندسة والعلوم والفنون وعددهم ليس كبيرا، وذلك نظرا لاحتياج الطلاب الدخول إلى المعامل بالجامعة، ومن هنا تحاول الجامعة أن توازن بين جودة العملية التعليمية وصحة المجتمع الجامعى.

وأشارت إلى أنه من الفصل الدراسى المقبل فى شهر فبراير سيتم السماح بعدد أكبر من الطلاب الحضور للجامعة، ولكن يظل الاعتماد على التعليم عن بعد للحفاظ على الصحة.

وذكرت المتحدث الرسمى باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه من اسبوعين تم تنظيم لقاء مع طلاب كل كلية على حده مع العميد والرئيس الأكاديمى للجامعة لبحث مشاكلهم بالنسبة للتعليم، وتم التوافق على السماح لعدد أكبر للحضور إلى الجامعة فى فصل الربيع الذى يبدأ من شهر فبراير، على أن يتم تنظيم لقاءات أخرى للطلاب لسماع مقترحاتهم حول شكل الفصل الدراسى المقبل.

وحول مطالب الطلاب بعدم زيادة المصروفات الدراسية، قالت الدكتورة رحاب سعد، أن زيادة المصروفات تكون زيادة سنوية على مستوى الجامعات كلها تزيد سنويا فى المدارس والجامعات، متابعة البعض لديه اعتقاد أن التعليم أون لاين أرخص، ولكن فى الحقيقة هو مكلف نظرا لتهيئة بنية تكنولوجية جديدة وبرامج متعددة تساعد على العمل، فضلا عن انتظام العملية التعليمية ووجود الأساتذة وحصولهم على الرواتب، وبالتالى لا يمكن القول بأن التكلفة انخفضت.

وفيما يخص نظام الامتحانات، فإن مطالب الطلاب تتمثل فى أن يكون نتائج المواد نجاح ورسوب دون أن تكون وفقا لدرجات، وهذا النظام تم تطبيقه بصورة استثنائية العام الماضى نظرا لكون دخول التعليم الإلكترونى اون لاين كان بصورة مفاجئة، أما حاليا فى العام الدراسى الجارى مستعدين من البداية لتطبيقه ولا يوجد مشاكل أو مبرر يستدعى الاستمرار فى نظام الامتحانات بشكل النجاح والرسوب.

وكان عدد من طلاب الجامعة الأمريكية نظموا وقفه احتجاجية اليوم الخميس للمطالبة بعدم زيادة المصروفات الدراسية والإبقاء على نظام امتحانات العام الماضى فى شكل النجاح والرسوب.