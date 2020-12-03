شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل المفتى ويشيد بدور الإفتاء فى توطيد مفهوم سماحة الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وقد تم خلال اللقاء استعراض سُبل التعاون مع دار الإفتاء المصرية بشأن تأكيد المفاهيم المستنيرة والوسطية لتعاليم الدين الإسلامي، حيث أشاد الوزير بأهمية الدور التوعوى الذى تقوم به دار الإفتاء لتوطيد مفهوم سماحة الدين، والعمل على تجديد الخطاب الدينى ونشر برامج التحصين الفكرى .

وقد أكد فضيلة المفتى، أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وأهمية رسالة الأمن والتكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع ومساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، مُشيراً إلى تقديره البالغ لبرامج وزارة الداخلية فى تنمية المستوى المعرفى والثقافى للعنصر البشرى الأمنى.

وفى نهاية اللقاء قام فضيلة مفتى الجمهورية بإهداء مجموعة من الإصدارات الدينية منها مؤلف (فقه الجندية أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية) لوزارة الداخلية ، تعبيراً عن التقدير والاعتزاز بأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة .