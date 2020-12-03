وزير الداخلية يستعرض مع مفتي الجمهورية سُبل التعاون مع دار الإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

وخلال اللقاء تم استعراض سُبل التعاون مع دار الإفتاء المصرية بشأن تأكيد المفاهيم المستنيرة والوسطية لتعاليم الدين الإسلامى.

وأشاد الوزير بأهمية الدور التوعوى الذى تقوم به دار الإفتاء لتوطيد مفهوم سماحة الدين، والعمل على تجديد الخطاب الدينى ونشر برامج التحصين الفكرى.

وأكد فضيلة المفتى على أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وأهمية رسالة الأمن والتكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع ومساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن ، مُشيراً إلى تقديره البالغ لبرامج وزارة الداخلية فى تنمية المستوى المعرفى والثقافى للعنصر البشرى الأمنى.

وفى نهاية اللقاء أهدى فضيلة مفتى الجمهورية مجموعة من الإصدارات الدينية منها مؤلف فقه الجندية أحد إصدارات دار الإفتاء المصرية لوزارة الداخلية؛ تعبيراً عن التقدير والاعتزاز بأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة.