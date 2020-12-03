زحمة نهاية الأسبوع.. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كاثافت مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.

البداية من الطريق الدائري الذي شهد تكدسا مروريا المتجه من الصحراوي للوصلة ومن الوصلة للأوتوستراد ومن الهضبة الوسطى للمنيب ومن نفق السلام لنزلة السويس.

محور 26 يوليو سجل زحاما اتجاه كورنيش ماسبيرو ومن وصلة كوبري أكتوبر للطريق الدائري.

تباطؤ في حركة السيارات بكورنيش المعادي في الاتجاهين، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".

وسجلت غرفة العمليات كثفات متحركة بطريق صلاح سالم من الطيران لكوبري الفردوس ومن القلعة للفسطاط الأمر نفسه بطريق الأوتوستراد من القلعة للطريق الدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من مدينة نصر لرمسيس والقادم من المهندسين لميدان رمسيس، وكوبري 15 مايو في الاتجاهين.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.